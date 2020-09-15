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В Уфе открылась студия проекта «100LB - 100-кратная Любовь к Башкирии»

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В Уфе открылась студия проекта «100LB - 100-кратная Любовь к Башкирии» Фото: Олег Яровиков

В Уфе открылась студия звукозаписи и видеомонтажа в рамках проекта «100LB — 100-кратная Любовь к Башкирии». Проект является победителем конкурса грантов главы РБ на сохранение и развитие государственных языков и языков народов Республики Башкортостан.

Проект «100LB» направлен на популяризацию среди молодежи башкирского языка и культуры как в Башкортостане, так и за его пределами, путем создания «вирусных» аудио- и видеороликов (песен и клипов) на русско-башкирском языке.

«Эффект «вирусности» медиа-контента позволит не только популяризировать башкирский язык, но и будут способствовать увеличению привлекательности края для внутреннего и внешнего туризма. Комичность роликов будет способствовать желанию зрителей узнать перевод текста, а запоминающиеся мелодии «засядут» в голове, регулярно «прокручивая» в уме текст песни, вслушиваясь в правильное произношение слов башкирского языка», — уверены создатели проекта.

На базе студии будут создаваться молодежные башкирско-русские песни и клипы, ролики/скетчи/вайны, инстасериал с участием нескольких персонажей — жителей Республики. Также авторами проекта запланирована озвучка известных роликов на русско-башкирском языке, создание кавер-версий на башкирском языке всемирно известных песен.

Медиа-контент будет распространятся в открытом доступе. Организаторы проекта надеются, что смогут привлечь внимание общественности к вопросам сохранения родных языков, а также способствуют популяризации национальной культуры среди молодежи.

ИА «Башинформ»
Теги: гранты
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