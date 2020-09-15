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Коронавирус в Башкирии: Прирост инфицированных COVID-19 и пневмонией; выплаты медикам

ОБЩЕСТВО

В Башкирии прирост инфицированных новой коронавирусной инфекцией и пневмонией остаётся стабильным.

Борьба с COVID-19: что произошло за минувшие сутки в республике.

Прирост инфицированных COVID-19 и пневмонией в Башкирии остаётся стабильным – около 30 человек с новой коронавирусной инфекцией и порядка 80-90 пневмоний ежедневно. За последние сутки в республике зарегистрировано 30 новых случаев заболевания ковид, сообщили в региональном Минздраве 14 сентября. По данным ведомства, на сегодня в стационарах проходят лечение 32 инфицированных, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Амбулаторно лечатся 494 человека. За сутки от ковид выздоровели 52 пациента, всего с начала пандемии выписаны из больниц 7 666 человек, следует из сводных данных министерства. Новых случаев смерти от COVID-19 не зарегистрировано. Число умерших составляет 31 человек.

Количество заразившихся внебольничной пневмонией за сутки в республике увеличилось еще на 86 человек. С выздоровлением из больниц выписаны 58 пациентов, перенесших воспаление легких.

В целом по стране и в мире 14 сентября зафиксировано максимальное число случаев заражения COVID-19 за последнее время. Так, в России за сутки коронавирус был выявлен у 5 509 человек — этот показатель не поднимался выше с 27 июля, когда было зафиксировано 5 635 заражений. Всего в стране подтверждено 1 068 320 случаев коронавируса, выздоровели 878 700 человек, умерли 18 635 зараженных, следует из данных стопкоронавирус.рф.

В мире за последние сутки было выявлено 307,9 тыс. заражений COVID-19. По данным ВОЗ, это рекордный прирост за все время. Всего в мире зарегистрировано более 29 млн заражений, умерли 924,6 тыс. человек. Лидеры по числу заражений коронавирусом: США — 6,4 млн, Индия — 4,8 млн, Бразилия — 4,3 млн человек.

Переболевшие ковид медики получили страховые выплаты. Как передали в профсоюзе работников здравоохранения, 68 медиков Белебеевской ЦРБ, переболевших COVID-19, получили положенные выплаты из Фонда соцстраха. Эта больница — второе медучреждение республики, после РКБ им. Куватова, пострадавшее от эпидемии коронавирусной инфекции. Кроме того, 13 сотрудников, пролечившиеся от COVID-19 в тяжелой и среднетяжелой форме в госпитале, получили санаторно-оздоровительные сертификаты Республиканского комитета профсоюза. Отмечается, что «сертификаты получили медработники, инфицированные в первую волну вспышки COVID-19 – в апреле — начале мая». При этом пока остаются в стороне те, кто переболел на дому или в легкой степени, хотя также заразились на работе. «Из средств профкома мы оказали им материальную помощь по 3000 рублей», — рассказали в профсоюзе больницы.

По состоянию на 8 сентября, реготделение Фонда соцстраха по указу Президента РФ о дополнительных страховых гарантиях медикам, работающим с зараженными коронавирусом, осуществило 962 страховые выплаты медработникам республики на более чем 75,5 млн рублей. Всего в Башкирии переболели COVID-19 свыше 900 работников здравоохранения.

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус, пневмония, COVID-19, выплаты медикам
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