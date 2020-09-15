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В Уфе в больнице №21 и поликлинике №1 появятся четыре новых больничных лифта

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба Минздрава РБ

В Уфе в больнице №21 и поликлинике №1 появятся четыре новых больничных лифта Фото: пресс-служба Минздрава РБ

В Уфу поступили специализированные четыре больничных лифта. Они будут установлены в клинической больнице №21 и в поликлинике №1.

Как сообщает пресс-служба Минздрава республики, лифты появятся в целях реализации национального проекта «Здравоохранение».

В октябре текущего года старые лифты заменят на новые, современные, которые максимально адаптированы для перевозки пациентов. К основным преимуществам больничных лифтов относится: бесшумность, долговечность и плавность хода.

ИА «Башинформ»
Теги: здравоохранение, нацпроект
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