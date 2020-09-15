Фото: Ксения Калинина Уфа вошла в Топ-10 городов с самыми впечатляющими канатными дорогами в России Фото: Ксения Калинина

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru опросил пользователей социальных сетей и выявил, где самые впечатляющие канатные дороги в России.

Большинство туристов (39.3%) впечатлили канатные дороги на курорте Красная Поляна в Краснодарском крае. Другой группе опрошенных (26.98%) больше понравилось спускаться и подниматься на канатке Мисхор — Ай-Петри в Крыму. «Бронзу» (9.09%) получили две канатные дороги в Геленджике, которые расположены на расстоянии примерно 1,7 км друг от друга и поднимают туристов до вершины Маркотхского хребта.

По данным опроса Tvil.ru, пользователи соцсетей также отметили впечатляющие виды с канатных дорог в Москве (5.87%), Приэльбрусье (5.28%), Нижнем Новгороде (4.99%), а также в Домбае и Архызе (4.99%), Пятигорске и Кисловодске (2.93%), Уфе (0.59%).

Самые впечатляющие канатные дороги в России: