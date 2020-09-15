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Уфа вошла в Топ-10 городов с самыми впечатляющими канатными дорогами в России

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

Уфа вошла в Топ-10 городов с самыми впечатляющими канатными дорогами в России Фото: Ксения Калинина

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru опросил пользователей социальных сетей и выявил, где самые впечатляющие канатные дороги в России.

Большинство туристов (39.3%) впечатлили канатные дороги на курорте Красная Поляна в Краснодарском крае. Другой группе опрошенных (26.98%) больше понравилось спускаться и подниматься на канатке Мисхор — Ай-Петри в Крыму. «Бронзу» (9.09%) получили две канатные дороги в Геленджике, которые расположены на расстоянии примерно 1,7 км друг от друга и поднимают туристов до вершины Маркотхского хребта.

По данным опроса Tvil.ru, пользователи соцсетей также отметили впечатляющие виды с канатных дорог в Москве (5.87%), Приэльбрусье (5.28%), Нижнем Новгороде (4.99%), а также в Домбае и Архызе (4.99%), Пятигорске и Кисловодске (2.93%), Уфе (0.59%).

Самые впечатляющие канатные дороги в России:

  1. Красная Поляна, 39.3%*
  2. Мисхор — Ай-Петри, 26.98%
  3. Геленджик, 9.09%
  4. Москва, 5.87%
  5. Приэльбрусье, 5.28%
  6. Нижний Новгород, 4.99%
  7. Домбай и Архыз, 4.99%
  8. Пятигорск и Кисловодск, 2.93%
  9. Уфа, 0.59%

ИА «Башинформ»
Теги: рейтинг
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