Фото: Олег Яровиков В Башкирии планируют создать семь приютов для бездомных животных Фото: Олег Яровиков

﻿В Башкирии планируют создать семь приютов для безнадзорных животных. Об этом рассказал председатель Курултая — Госсобрания РБ Константин Толкачев во время обращения с жителями республики.

Речь о создании приютов зашла после обращения жителей Давлеканово, которые попросили открыть в городе место для содержания бездомных животных.

Константин Толкачев отметил, что данный вопрос планируется решать в рамках исполнения Федерального закона «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятого во время весенней сессии 2020 года Закона «Об ответственном обращении с животными в Республике Башкортостан».

Сообщается, что сейчас ведется обсуждение проекта по строительству семи межмуниципальных приютов по содержанию животных без владельцев.