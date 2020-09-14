Фото: Олег Яровиков Два колледжа Башкирии вошли в число лучших в России Фото: Олег Яровиков

Уфимский колледж радиоэлектроники и Стерлитамакский многопрофильный профессиональный колледж вошли в число 100 лучших организаций среднего профессионального образования России. Об этом было объявлено в финале VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).

«Российская система профессионального образования сейчас считается одной из лучших в мире. Например, нигде в мире не учат машинному обучению, а в России это уже делают. Желаю, чтобы колледжи воспользовались этим рейтингом не только как признанием заслуг, но и как дополнительной ступенькой для дальнейшего роста, чтобы быть более востребованными и для молодёжи, и для наших граждан всех возрастов, которые хотят повысить свой профессионализм», – подчеркнул на церемонии генеральный директор Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Роберт Уразов.

По информации пресс-службы Минпросвещения России, все учебные заведения, вошедшие в топ-100, уже получили сертификаты движения Ворлдскиллс Россия, являющиеся знаком качества.

Больше всего колледжей из топ-100 расположены в Москве (40), Московской области (13), Республике Татарстан (8), Свердловской области (5), а также Тюменской области, Хабаровском крае и Чувашской Республике (по 3 колледжа).

Напомним, рейтинг лучших колледжей страны определяется уже в третий раз.