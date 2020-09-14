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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В природном парке «Зилим» волонтеры собрали почти 200 мешков мусора

ОБЩЕСТВО
Фото: Минэкологии РБ

В природном парке «Зилим» волонтеры собрали почти 200 мешков мусора Фото: Минэкологии РБ

В природном парке «Зилим» в Гафурийском районе Башкирии сотрудники и волонтеры провели субботник, сообщили в Минэкологии. Они вычистили порядка 40 км береговой линии, в том числе у скалы Мамбет, собрав 120 мешков оставленного туристами мусора. В районе пещеры Победы вычищено 10 км берега — 59 мешков. В самых популярных местах отдыха были установлены стенды с призывами забирать отходы с собой. Уборка берегов — задача акции «Воды России», к которой ежегодно подключается Башкирия.

ИА «Башинформ»
Теги: субботник, экологическая акция, мусор, Зилим
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