В природном парке «Зилим» волонтеры собрали почти 200 мешков мусора
В природном парке «Зилим» волонтеры собрали почти 200 мешков мусора Фото: Минэкологии РБ
В природном парке «Зилим» в Гафурийском районе Башкирии сотрудники и волонтеры провели субботник, сообщили в Минэкологии. Они вычистили порядка 40 км береговой линии, в том числе у скалы Мамбет, собрав 120 мешков оставленного туристами мусора. В районе пещеры Победы вычищено 10 км берега — 59 мешков. В самых популярных местах отдыха были установлены стенды с призывами забирать отходы с собой. Уборка берегов — задача акции «Воды России», к которой ежегодно подключается Башкирия.