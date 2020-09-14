Фото: Олег Яровиков Суды Башкирии вновь будут проводить заседания в открытом режиме Фото: Олег Яровиков

В Башкортостане на прошедшей неделе СМИ республики, в том числе и информационное агентство «Башинформ», обратились в Верховный суд РБ и суды районов с просьбой возобновить заседания в открытом режиме. Как сообщили сегодня в Объединенной пресс-службе судов РБ, действительно, с 12 мая этого года слушания проходили с соблюдением введенных на территории региона ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение распространения СОVID-19: было рекомендовано ограничить доступ в суды лиц, не являющихся участниками судебных процессов.

«Сейчас для обеспечения прав граждан на доступ к правосудию вышеуказанные ограничения на допуск в суды посетителей, в том числе представителей средств массовой информации, утратили силу. Стоит отметить, что активное освещение многими журналистами судебных процессов в Уфе и районах республики не позволяет говорить о том, что какое-либо федеральное или региональное средство массовой информации ограничено в посещении зданий судов и освещении судебных процессов», — проинформировали в Объединённой пресс-службе судов РБ, добавив, что для оперативного решения вопросов допуска представителей СМИ в судебные органы, содействия журналистам в получении информации о деятельности судебной власти в республике можно обращаться по номерам телефонов: 8 (347) 250-31-79, 8 (347) 251-26-31.

Между тем, с учетом локальной санитарно-эпидемиологической обстановки, председатели судов имеют право самостоятельно решать допускать слушателей на судебные заседания или нет, особенно когда это затрагивает вопросы безопасности здоровья граждан.