Фото: пресс-служба регионального отделения "Единой России", администрация Куюргазинского района В Башкирии по проекту «Реальные дела» установили более 150 детских и спортивных площадок Фото: пресс-служба регионального отделения "Единой России", администрация Куюргазинского района

В Башкортостане в этом году в рамках партийного проекта «Единой России» «Реальные дела» выполняются 1059 наказов избирателей. Среди основных работ – благоустройство населенных пунктов, парков, включая приобретение инвентаря для водо-, электро-, тепло-, газоснабжения населения, ремонт канализации. В честь 75-летия Великой Победы ведется благоустройство 129 аллей Воинской Славы и 36 мемориальных мест. Будут приобретены и установлены 153 спортивные и детские площадки и ряд других объектов.

В рамках партийного проекта «Единой России» «Детский спорт» в средней школе деревни Илькинеево Куюргазинского района был капитально отремонтирован спортивный зал. Сегодня там обучаются 54 школьника.

В рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» школа выиграла федеральный грант на 500 тысяч рублей, 177 тысяч на ремонт выделила администрация района. школе был произведен капитальный ремонт, были закуплены щитки для баскетбола. Было выделено из федерального бюджета 498 тыс. рублей и из местного бюджета — 177 тыс. рублей.

«Наконец-то наши дети получили полноценный спортзал, где смогут заниматься физкультурой и спортом! Наши дети очень любят спорт, и это первый спортзал в районе, который отремонтирован по этому проекту. Я очень рад, что именно наша школа получила такую возможность. Мы ждали этого несколько лет и наконец-то дождались», — прокомментировал учитель физкультуры и географии местной школы Раян Араптанов.

В доме культуры села Якшимбетово Куюргазинского района благодаря финансовой помощи депутата Госдумы от Башкортостана Рамзила Ишсарина был проведен ремонт, там были заменены окна и двери.

«В дни проведения «Реальных дел» мы с моими коллегами по Думе посетили детские сады, дома культуры, места общественных пространств. За эти годы в Башкортостане было сделано немало в рамках нашего партийного проекта. Напомню, за 2015-2019 годы было собрано около 5 тысяч наказов жителей республики, общий объем финансирования за минувшие годы составил около 1 млрд рублей. Приятно видеть на местах, как выполняются наказы избирателей. В Салавате я побывал в детском саду №45. Тут в рамках партийного проекта оборудована комната здоровья. В комнате будут проводиться занятия с воспитанниками разных возрастов. Особое внимание будет уделяться детям с ограниченными возможностями. В садике продолжаются ремонтные работы, после чего он сможет полноценно распахнуть свои двери для ребят», — отметил Рамзил Ишсарин.

В школе №7 Стерлитамака благодаря проекту открылась многофункциональная спортивная площадка.

«Новая спортивная площадка впечатляет, она предназначена для нескольких игровых видов спорта: футбола, волейбола, баскетбола, хоккея. При строительстве учтены все современные требования к спортивному оборудованию. Заниматься на ней смогут более 2000 учеников 7 и 10 школы, а также дети всего микрорайона. Будем растить здоровое поколение», — сказал глава администрации Стерлитамака Владимир Куликов.

В уфимском микрорайоне Сипайлово во дворе по ул. Гагарина, 28/1, объединяющего четыре дома, расположились не только современная детская и спортивная площадки, но и красивые вазоны, куница, бегущая по каменной надписи: «Сипайлово». Местные жители выразили благодарность за такой нестандартный подход к благоустройству.

А по адресу Набережная, 69, двор объединяет сразу пять многоквартирных домов. Здесь есть и тренажеры, и детские качели.

Депутат Госдумы Павел Качкаев отметил, что с начала реализации партпроекта уровень благоустройства дворов заметно вырос.

«Мы с каждым годом видим все более современные детские и спортивные площадки. Отмечу, что решение по наполняемости двора принимают сами жители, поэтому придомовые пространства отличаются друг от друга», — пояснил парламентарий.

В Дёмском районе Уфы по адресу ул. Дагестанская, 16-16/2, состоялось открытие новой многофункциональной спортивной площадки. Здесь заасфальтировали и обустроили покрытие из резиновой крошки, а также установили скамейки и спортивное оборудование. Ремонт начался в мае-июне этого года и должен был завершиться в октябре, но благодаря оперативной работе объект сдали раньше времени.

«Каждый житель нашего города может принять участие в голосовании и определить объекты для благоустройства в 2021 году. Сейчас собираются заявки на сайте регионального отделения «Единой России». Голосование пройдет до 25 сентября этого года, затем будет конкурс. Если жители Уфы хотят благоустроить свой двор, установить детскую или спортивную площадку, зону отдыха, посадить деревья – это возможно, потому что «Реальные дела» – это действующая программа, которая помогает сделать жизнь людей комфортнее», — отметила вице-мэр Уфы Алина Сулейманова.

Всего в текущем году в республике откроются 380 благоустроенных дворов, 101 общественное пространство, будут отремонтированы 2 183 подъезда МКД, 43 объекта по проекту «Детский спорт». Свою материальную оснащенность улучшат 15 сельских домов культуры и 8 театров, которые также представят 20 новых постановок.