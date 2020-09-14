Фото: Олег Яровиков 68 медиков Белебеевской ЦРБ, переболевших COVID-19, получили страховые выплаты Фото: Олег Яровиков

68 медиков Белебеевской центральной районной больницы, переболевших COVID-19, получили положенные им страховые выплаты из Фонда соцстраха, сообщает профсоюз работников здравоохранения. Больница — второе медучреждение республики — после РКБ им Г.Г. Куватова — пострадавшее от эпидемии коронавирусной инфекции.

Кроме того, 13 сотрудников – членов профсоюза, пролечившиеся от COVID-19 в тяжелой и среднетяжелой форме в госпитале, получили санаторно-оздоровительные сертификаты Республиканского комитета профсоюза.

﻿«Санаторно-оздоровительные сертификаты получили работники, инфицированные в первую волну вспышки COVID-19 – в апреле- начале мая, — рассказала председатель первичной организации Белебеевской ЦРБ Ольга Крутова. — К сожалению, пока остаются в стороне те, кто переболел на дому или в легкой степени. Работники потратились на дорогое лечение и не получили ничего, хотя также заразились на работе. Из средств профкома мы оказали им материальную помощь по 3000 рублей. Надеюсь, наше предложение о расширении получателей профсоюзных санаторных сертификатов поддержит республиканский комитет профсоюза».

Отметим, что в Башкортостане более 900 работников отрасли здравоохранения переболели COVID-19.

Согласно указу Президента РФ № 313 о предоставлении дополнительных страховых гарантий медикам, работающим с зараженными коронавирусом, в результате смерти медработника, инфицированного при исполнении трудовых обязанностей, его семье положено страховая выплата – 2, 75 млн рублей. Как сообщал «Башинформ», такие выплаты в республике получили четыре семьи. Медикам или водителям «скорых», кто получил инвалидность в связи с перенесенным COVID-19, положено от 680 тысяч до 2 миллионов рублей. При временной потере трудоспособности они получают 68 тысяч рублей. По состоянию на 8 сентября, региональное отделение Фонда социального страхования в рамках реализации указа осуществило 962 страховые выплаты медработникам республики на общую сумму более 75,5 млн рублей.