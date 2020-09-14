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В Уфе износ коммунальной техники сократился с 90 до 70%

ОБЩЕСТВО
Фото: администрация Уфы

В Уфе износ коммунальной техники сократился с 90 до 70% Фото: администрация Уфы

﻿Износ коммунальной техники в Уфе составляет 70%. Об этом сообщает мэрия города.

Как отметили в администрации, количество изношенной техники в городе два года назад достигало 90%.

Обновление коммунальной техники идет поэтапно. Сообщается, что в этом году город приобрёл 59 единиц спецтехники, в том числе 17 для укладки асфальтобетонной смеси (укладчики, фрезы, катки, тралы) и 36 для уборки города (самосвалы, погрузчики, пылесосы).

В мэрии считают, что «всё это позволяет сократить количество изношенной коммунальной техники в городе».

Также отмечается, что снизился процент физически и морально устаревшей техники в МУП «Спецавтохозяйство по уборке города Уфы». Если до начала мусорной реформы она составляла 78%, то на сегодняшний день эта цифра сократилась до 45-50%, сообщили в администрации города.

ИА «Башинформ»
Теги: коммунальное хозяйство
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