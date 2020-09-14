В Башкирии на местных выборах победила «Единая Россия», набравшая 70,2% голосов
В Башкирии на местных выборах победила «Единая Россия», набравшая 70,2% голосов Фото: ИА «Башинформ»
В Башкортостане на выборах депутатов местных советов по предварительным данным победу одержала партия «Единая Россия», набравшая 70,21 % голосов избирателей республики, на втором месте – КПРФ получившая 4,42 % голосов, на третьем – ЛДПР (2,93%), РЭП «Зеленые» – 1,79 %, «Патриоты России» набрали 1,73 %, Справедливая Россия – 1,67 %, , «Партия Роста» – 1,19 %, «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» – 1,13%, «Гражданская Платформа» – 0,60%, «ЯБЛОКО» – 0,06%, кандидаты –самовыдвиженцы набрали 14,27 %.
По данным Центральной избирательной комиссии Башкортостана явка избирателей составила 52,28 %. Среди городских округов явка составила 31,39%, средний процент явки среди муниципальных районов –64,42%. Наибольшую активность продемонстрировали избиратели Благоварского (85,32%), Татышлинского (84,68%), Миякинского (79,22%), Шаранского (77,90%) районов. Среди городского населения наибольшая явка избирателей в городе Сибай – 61,98%.
«С учетом того, что были и самовыдвиженцы, которые являются сторонниками партии, я думаю, что более 80% во фракциях будет сформировано из наших представителей. Это дает надежду, что управленческая команда, которая сегодня в районах и городах работает, получит поддержку аналогичного депутатского корпуса и будет продолжать деятельность. Предварительные итоги для нас — позитивные», — прокомментировал руководитель регионального исполкома «Единой России» Рустем Ахмадинуров.