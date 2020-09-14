Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 74.88

EUR 88.67

14 сентября Понедельник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Уфимский музыкант стал участником «Голос 60+»

ОБЩЕСТВО
Фото: скриншот видео

Уфимский музыкант стал участником «Голос 60+» Фото: скриншот видео

61-летний Сергей Шикалов из Уфы стал участником популярного шоу на Первом канале «Голос 60+». Уфимский музыкант спел известную песню «Blue Suede Shoes». С этой песней Сергей Шикалов успешно прошёл слепое прослушивание в третьем сезоне шоу. Как рассказал музыкант, на сцене он выступает с 1975 года.

Во время съёмок перед выступлением уфимец отметил, что к музыке любовь проявилась не сразу.

«Детство прошло как у всех пацанов: футбол, хоккей, проделки со взрывчатыми веществами. Родители во втором классе засунули в музыкальную школу. Не думал, что я свяжу свою жизнь с музыкой, но в 13 лет мне попала в руки гитара и я пропал», — поделился Сергей Шикалов.
Во время выступления первым к мужчине повернулся российский рок-музыкант Гарик Сукачёв, а потом и эстрадная певица Тамара Гвердцители. Певица Елена Ваенга и певец Лев Лещенко после номера прокомментировали, что исполнение Шикаловым рок-песни им понравилось. Также жюри отметили игру музыканта на гитаре, а именно соло-партию.

Шикалов выбрал в наставники Сукачёва, отметив, что он близок ему по творчеству.

«Я надеялся, почти был уверен, что он откликнется на рок-н-ролл. Я начал музыкой зарабатывать, когда учился в школе. Школьным коллективом мотались по юбилеям и свадьбам. Всю жизнь проработал в ресторане, так что, как говорится: "От частушек — до Мендельсона". Я уверен, что победы не будет: ни один профессионал не занял первое место в «Голосе», должен быть человек из народа. Так что олимпийский принцип: главное – поучаствовать», – рассказал уфимец.
﻿

Сергей Шикалов исполнил песню «Blue Suede Shoes», написанную в 1955 году Карлом Перкинсом. Известный рок-музыкант того времени Элвис Пресли включил свою версию песни в дебютный альбом Elvis Presley 1956 года.

ИА «Башинформ»
Теги: шоу
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Башкирии от коронавируса умерла 40-летняя женщина
В Башкирии от коронавируса умерла 40-летняя жительница г. Салавата. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Минздрава. У пациентки, помимо подтв
В Башкирии в единый день голосования янаульцы выбирают общественные территории
В Единый день голосования, 13 сентября 2020 года, на восьми избирательных участках города Янаула жители выбирают общественные территории для дальнейшего
В Башкирии 57-летний житель Дюртюлинского района скончался под колесами «Лады Приора»
Накануне в девятом часу вечера в Дюртюлинском районе произошло ДТП со смертельным исходом. На 8 км автодороги Дюртюли-Нефтекамск 39-летний житель Нефтека
Олег Газманов по пути в Уфу на «Сердце Евразии» сочинил две новые песни
Олег Газманов и его группа «Эскадрон» стали хэдлайнерами второго дня Международного фестиваля искусств «Сердце Евразии», который завершился накануне в Уф
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть