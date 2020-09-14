Фото: скриншот видео Уфимский музыкант стал участником «Голос 60+» Фото: скриншот видео

61-летний Сергей Шикалов из Уфы стал участником популярного шоу на Первом канале «Голос 60+». Уфимский музыкант спел известную песню «Blue Suede Shoes». С этой песней Сергей Шикалов успешно прошёл слепое прослушивание в третьем сезоне шоу. Как рассказал музыкант, на сцене он выступает с 1975 года.

Во время съёмок перед выступлением уфимец отметил, что к музыке любовь проявилась не сразу.

«Детство прошло как у всех пацанов: футбол, хоккей, проделки со взрывчатыми веществами. Родители во втором классе засунули в музыкальную школу. Не думал, что я свяжу свою жизнь с музыкой, но в 13 лет мне попала в руки гитара и я пропал», — поделился Сергей Шикалов.

Во время выступления первым к мужчине повернулся российский рок-музыкант Гарик Сукачёв, а потом и эстрадная певица Тамара Гвердцители. Певица Елена Ваенга и певец Лев Лещенко после номера прокомментировали, что исполнение Шикаловым рок-песни им понравилось. Также жюри отметили игру музыканта на гитаре, а именно соло-партию.

Шикалов выбрал в наставники Сукачёва, отметив, что он близок ему по творчеству.

«Я надеялся, почти был уверен, что он откликнется на рок-н-ролл. Я начал музыкой зарабатывать, когда учился в школе. Школьным коллективом мотались по юбилеям и свадьбам. Всю жизнь проработал в ресторане, так что, как говорится: "От частушек — до Мендельсона". Я уверен, что победы не будет: ни один профессионал не занял первое место в «Голосе», должен быть человек из народа. Так что олимпийский принцип: главное – поучаствовать», – рассказал уфимец.

Сергей Шикалов исполнил песню «Blue Suede Shoes», написанную в 1955 году Карлом Перкинсом. Известный рок-музыкант того времени Элвис Пресли включил свою версию песни в дебютный альбом Elvis Presley 1956 года.