Фото: Минздрав РБ Жители каких районов Башкирии смогут бесплатно обследоваться в поездах здоровья в сентябре Фото: Минздрав РБ

Минздрав Башкирии сообщил о сентябрьских маршрутах акции «Здоровая республика – здоровый регион».

В передвижных Центрах здоровья, ФАПах, флюорографах и маммографах, диагностических центрах РКБ, РКЦ, стоматологическом модуле сельчане могут проконсультироваться у специалистов, пройти медосмотр и получить первичную медицинскую помощь.

Сформированные бригады продолжают свою работу в шести районах согласно графику:

Уфимский маршрут – с 14 по 18 сентября в Иглинском районе;

Дуванский маршрут – до 15 сентября продолжает работу в Кигинском районе и с 16 по 25 сентября в Белокатайском районе;

Нефтекамский маршрут – до 15 сентября продолжает работу в Аскинском районе и с 16 по 21 сентября в Балтачевском районе;

Октябрьский маршрут – с 14 по 18 сентября в Туймазинском районе;

Стерлитамакский маршрут – с 14 по 18 сентября в Мелеузовском районе;

Белорецкий маршрут – до 16 сентября продолжает свою работу в Баймакском районе. 14-15 сентября — в Зилаирском районе и 16,17 сентября – Хайбуллинском районе.

Выездная бригада врачей Республиканской стоматологической поликлиники с 14 по 16 сентября работает на территории Хайбуллинского района и 17-18 сентября — в Зилаирском районе.

Предварительно на местах проводится информирование населения о проведении акции в средствах массовой информации. Записываться к врачу не надо – прием ведётся в порядке «живой очереди». Акция «Здоровая республика — здоровый регион» продлится до 10 ноября текущего года.

Справка. С начала проведения акции осмотрено 9 337 человек, выявлено подозрений на 3 812 социально значимых заболеваний, из них 18 случаев подозрений на злокачественное новообразование и 20 – сахарный диабет. Все граждане с подозрением либо выявлением заболеваний направлены на дообследование для уточнения диагноза, лечение и взяты на контроль.