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В Уфе в разваливающемся доме продолжает жить семья, которой не предоставили жилье

ОБЩЕСТВО
Фото: ОНФ по РБ

В Уфе в разваливающемся доме продолжает жить семья, которой не предоставили жилье Фото: ОНФ по РБ

В Уфе в аварийном доме в Уфе на улице Октябрьской Революции, 20, остались нерасселенными жильцы одной из квартир. Шапошниковы оказались единственной семьей, которая до сих пор не получила новое жилье и продолжает жить в разваливающемся доме без элементарных условий. Дело на контроль взяли активисты регионального отделения ОНФ.

По информации «фронтовиков», дом должен был быть расселен не позднее 31 декабря 2019 года. Остальные соседи аварийного жилища уже давно съехали.

Семья волнуется, что пережить еще одну зиму в доме, они просто не смогут. Условий здесь нет никаких — в бесхозных квартирах нет окон, поэтому, сколько ни отапливай, тепло в доме не держится. Горячей воды в доме нет, возможности установить водонагреватель — тоже. Электрическая проводка — старая, в любой момент может заискриться и спровоцировать пожар. Частенько в здание заглядывают мародеры и бездомные в поисках ночлега.

Как рассказал глава семейства, они не раз обращались в администрацию города и каждый раз получали ответ, что нет квартир нужной площади. Жилье Шапошниковых составляет 39 квадратных метров — вполне распространенный для однокомнатной квартиры метраж.

Общественники обратились в Службу сноса и расселения с целью разъяснить сложившуюся ситуацию и намерены добиваться выделения семье жилья, на которое она имеет право, добавили в региональном штабе ОНФ.

Как сообщал «Башинформ», улица Октябрьской Революции в Уфе давно включена в адресную программу по переселению из аварийного и ветхого жилья, ее вновь продлили до 31 декабря 2021 года. В числе освобождаемых помещений — 36 многоквартирных домов со статусом объекта культурного наследия (№№ 10/1, 10/2, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 20/1, 21, 21/1, 22, 23, 23/1, 24, 27, 39/1, 31/1, 32, 37, 38, 47, 48, 49, 50, 51, 53/1, 56, 57/1, 58, 58/1, 60, 60б, 62, 72/2). Сносить их нельзя, предполагается перевести строения в нежилой фонд и передавать желающим отреставрировать и арендовать их. Собственникам ветхого жилья при переселении должна предлагаться квартира аналогичного метража либо назначается выкупная цена, которая, как правило, в разы ниже рыночной.

ИА «Башинформ»
Теги: аварийное жилье
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