Фото: стоп-кадр видео «За детей боимся»: в Уфе жильцы нового микрорайона пожаловались на нашествие наркоманов Фото: стоп-кадр видео

В уфимском микрорайоне «Яркий» жильцы дома №2 по улице Столярова пожаловались на нашествие наркоманов. Уфимцы боятся за безопасность своих детей, им страшно заходить в лифт с незнакомцами, которых в последние две недели стало в разы больше, чем раньше.

Как рассказал агентству «Башинформ» местный житель, «ходоков» изначально заметили весной этого года. Худощавые, с натянутыми на голову капюшонами и кепками, они бродили по подъезду в поисках закладок, обшаривали кусты в местном парке.

«Потом, когда мы обратились в наркоконтроль и полицию, вроде было затишье. Но наркоманы вновь появились две недели назад. Молодые люди в капюшонах. Их мы встречаем при входе в подъезд, ждут, пока кто-то откроет дверь. У нас камеры, плюс соседи в глазок снимали, как они бродят по коридору. Квартира, хозяин которой, предположительно, продает наркотики, тоже всем известна. Сейчас страшно. На прошлой неделе у лифта нашли использованные шприцы, презервативы, проверили камеры — снова неизвестные люди. В этот раз в кадр попал﻿ момент укола. Родители боятся выпускать детей, заходить в лифт с незнакомцами», — сообщил информагентству житель микрорайона «Яркий».

Еще один жилец дома добавил, что накануне какой-то мужчина под дверью что-то колол себе в ногу.

«Супруга вышла из квартиры, а он в этот момент уже сидел на полу возле лифта и тяжело дышал. Она испугалась и забежала домой», — сказал мужчина.

Агентство «Башинформ» обратилось за комментарием по поводу данной ситуации в МВД Башкирии.

«Сотрудниками отдела полиции №11 совместно с управлением по контролю за оборотом наркотиков по обращениям граждан проводится необходимая работа. После документирования противоправной деятельности будет принято решение в отношении лиц», — сообщили в пресс-службе ведомства.