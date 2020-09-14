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Коронавирус в Башкирии: Число зараженных и погибших от COVID-19 вновь увеличилось

ОБЩЕСТВО

В Башкирии от новой коронавирусной инфекции скончалась молодая женщина.

Борьба с COVID-19: что еще произошло за минувшие выходные в республике.

62 новых случая заболевания коронавирусом зарегистрировано в Башкирии за два выходных дня. В субботу, 12 сентября, диагноз COVID-19 был подтвержден у 30 человек, в воскресенье, 13 сентября, еще у 32. По данным регионального Минздрава, сейчас в стационарах республики проходят лечение 39 человек, из них в тяжелом состоянии один пациент. На амбулаторном лечении с легкой формой заболевания — 509 человек.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 8 193 подтвержденных случая COVID-19. 7 719 пациентов выписаны с выздоровлением, из них 7 — за последние сутки. При этом сутками ранее с выздоровлением выписали 69 человек.

В целом по стране зафиксировано 1 062 811 заболевших коронавирусом, побороли инфекцию 876 225 человек, умерли — 18 578.

Новый случай смерти от коронавируса 13 сентября зафиксировали и в Башкирии. По данным республиканского Минздрава, от COVID-19 скончалась 40-летняя жительница города Салавата. У пациентки, помимо подтвержденного COVID-19, была болезнь органов дыхания, пояснили в ведомстве. За три дня до этого, 10 сентября, жертвой COVID-19 стал 85-летний уфимец, страдавший сосудистыми заболеваниями. Таким образом, на сегодня в республике общее число умерших от коронавируса составляет 31 человек.

Также остается напряженной ситуация с заболеванием пневмонией. 13 сентября количество новых случаев внебольничной пневмонии за сутки составило 92. К 12 сентября за сутки такой диагноз поставлен 109 людям.

О ситуации в уфимском роддоме №8 информировал Минздрав Башкирии. Ранее, перед выходными, в некоторых СМИ появилась информация о том, что учреждение закрыто на карантин.

«Да, действительно, в роддоме частично введен карантин. Медперсонал родильного отделения отправлен на самоизоляцию, в связи с выявленной у некоторых сотрудников ОРВИ. Анализы на COVID-19 у них отрицательные. Все пациенты, еще до введения карантинных мероприятий, были выписаны. Инфицированных среди них нет. Администрация учреждения продолжает работать в прежнем режиме», — сообщили «Башинформу» в ведомстве. Отмечалось также, что медучреждение начнет работу в обычном режиме после завершения всех необходимых карантинных мероприятий.

Можно в клуб и театр. На этой неделе, с 15 сентября в Башкирии возобновят свою работу молодёжные клубы, кружки, секции и центры, а также театрально-концертные организации и дома культуры. Такие изменения в указ о режиме повышенной готовности в связи с угрозой распространения COVID-19 внес глава региона Радий Хабиров. Также проведение матчей Российской футбольной Премьер-Лиги, КХЛ и других игр среди профессиональных спортивных команд сезона разрешается при заполнении зрительских трибун не более чем на 50 процентов и при строгом соблюдении санэпидтребований.

С 1 сентября в республике возобновили свою работу детские игровые комнаты и развлекательные центры, открылись кинотеатры, бани и сауны, фудкорты в торговых центрах.

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус, заражение, смерть от COVID-19, указ о повышенной готовности
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