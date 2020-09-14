Объявлены 12 команд - финалистов профессионального конкурса «Учитель будущего» в ПФО

Завершился седьмой полуфинал профессионального конкурса «Учитель будущего» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». Соревнования среди участников из Приволжского федерального округа проходили в Институте развития образования Республики Башкортостан с 11 по 13 сентября.

Три дня полуфинала учителя из 12 регионов Приволжского федерального округа знакомились, делились опытом, идеями, проходили испытания и слушали лекции спикеров. По итогам полуфинала были определены 12 лучших команд, которые продолжат борьбу за победу в финале конкурса «Учитель будущего».

Ими стали: три команды из Пермского края, по две команды из Оренбургской области, Республики Татарстан и Нижегородской области, по одной команде из Республики Башкортостан, Пензенской области и Самарской области.

« Искренне благодарен платформе «Россия – страна возможностей» за то, что выбрали именно Башкортостан в качестве площадки для проведения окружного этапа проекта. Это новый для всех нас проект, который позволяет и поделиться своим педагогическим опытом, и положить в свою педагогическую копилку новые идеи, которыми вы делитесь друг с другом, и самое важное, конечно же, найти новых друзей, новых товарищей в своей профессиональной деятельности. Каждый день иметь возможность обсуждать свои вопросы и не только проблемы, но и какие-то креативные вещи, которые можно будет реализовать», — сказал н а церемонии награждения участникам полуфинала министр образования и науки Республики Башкортостан Айбулат Хажин.

Руководитель проекта «Учитель будущего» АНО «Россия – страна возможностей» Андрей Богданцев выразил благодарность правительству Республики Башкортостан, министерству образования и науки республики за помощь, которая была оказана в организации окружного полуфинала и напомнил, что одна из основных задач конкурса – формирование сообщества педагогов, создание эффективной площадки для общения и полезной базы знаний, которой смогут воспользоваться все участники.

«Несмотря на период самоизоляции, мы и наши коллеги не стояли на месте. Уже с сентября запускается дистанционная программа для финалистов и полуфиналистов конкурса, которая была разработана совместно с Мастерской управления «Сенеж» АНО «Россия – страна возможностей» и с вузами-партнерами, – рассказал Андрей Богданцев . – Важно, что проект только из конкурсного испытания превращается в профессиональное сообщество. Мы очень рады, что вам удалось подружиться, познакомиться и мы надеемся, что вы продолжите свое общение уже за рамками конкурса».

На полуфинале в Уфе собрались 45 команд педагогов из 12 регионов Поволжья: по 9 команд от Нижегородской области и Республики Татарстан, 7 команд от Пермского края, 5 команд от Республики Башкортостан, 4 команды от Оренбургской области, по 3 команды от Самарской области и Чувашской Республики, и по 1 команде от Пензенской области, Республики Мордовия, Саратовской области, Республики Марий Эл и Удмуртской Республики.

Во второй день перед участниками полуфинала выступил российский литературный критик и публицист, исследователь и теоретик фантастики, социолог, военный историк. Автор методики «Знаниевый реактор» Сергей Переслегин. Он выступил с презентацией на тему «Арсенал будущего школьника».

«Мне больше всего понравилось, что этот конкурс впервые работает не с отдельными учителями, а с командами. Сегодняшний мир – это мир команд! Ведь учителя в школе и работают с учениками командой. Любое такое мероприятие дает возможность учителям пообщаться друг с другом, создать общее информационное поле, почувствовать себя неким единством определенной силы», – поделился своим мнением Сергей Переслегин. – Самым сильным инструментом, которым владеет человек, является его мышление, самым сильным и самым надежным! При этом надо иметь в виду, что мышление не утилитарно, мышление не направлено на результат. Мышление существует между людьми в поле их взаимного общения. Я хочу пожелать учителям мыслить и научить мыслить детей».

Конкурс реализуется при поддержке Министерства просвещения Российской Федерациив рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».