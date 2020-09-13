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13 сентября Воскресенье

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

На избирательных участках Башкирии проголосовало более миллиона человек

ПОЛИТИКА

По оперативным данным информационного центра Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан на 18.00 часов проголосовало более 1 млн. 17 тыс. 647 избирателей. Это составляет 44,35 % от числа избирателей, включенных в списки для голосования.

Для сведения на выборах депутатов в представительные органы местного самоуправления 18 сентября 2016 года на это же время проголосовало свыше 62%, на выборах в Государственное Собрание — Курултай осенью 2018 года – 40,24 %.

Среди городских округов явка составила 27,25 %, средний процент явки среди муниципальных районов – 55 %.

Высокую активность среди городского населения сохранил город Сибай, там проголосовало 54,42% избирателей.

Среди сельских районов традиционно высокая явка у избирателей Благоварского района, в котором уже проголосовали 75,80%. В Татышлинском районе – 74,87%, в Шаранском – 70,19%.

На дополнительных выборах депутатов Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан шестого созыва по Новиковскому избирательному округу № 14 и Металлургическому избирательному округу № 35 по системе «Мобильный избиратель» по состоянию на 18.00 часов проголосовало 80 человек, что составляет 63,49 % от общего числа подавших заявления.

В 32 округах на выборах депутатов представительных органов муниципальных образований голосование 13 сентября 2020 года проводится по одной кандидатуре. При этом кандидат считается избранным, если за него проголосовало не менее 50 % от числа избирателей, принявших участие в голосовании. Такие безальтернативные выборы проходят в Аскинском, Аургазинском, Баймакском, Белорецком, Иглинском, Ишимбайском, Калтасинском, Кигинском, Кушнаренковском, Куюргазинском, Мелеузовском, Мишкинском, Татышлинском, Уфимском, Учалинском, Чишминском районах и городе Салават.

Также нередки на выборах в органы местного самоуправления и случаи, когда кандидаты набирают одинаковое количество голосов избирателей. Мы должны помнить, что избранным по одномандатному (многомандатному) избирательному округу признается зарегистрированный кандидат, который получил наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Число голосов избирателей, принявших участие в голосовании, определяется по числу избирательных бюллетеней установленной формы, обнаруженных в ящиках для голосования. При равном же числе полученных голосов избирателей избранный кандидат определяется жребием.

ИА «Башинформ»
Теги: выборы
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