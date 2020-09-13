В Башкирии к 15 часам проголосовало более 800 тысяч избирателей - ЦИК

По оперативным данным информационного центра Центризбиркома республики на 15.00 часов проголосовало 821 тыс. 602 избирателя. Это составляет 35,81 % от числа избирателей, включенных в списки для голосования (на выборах депутатов в представительные органы местного самоуправления 18 сентября 2016 года проголосовало свыше 47%, на выборах в Государственное Собрание – Курултай осенью 2018 года – свыше 29 %).

Среди городских округов явка составила 22,72 %, средний процент явки среди муниципальных районов – 43,78 %.

Наибольшая активность среди городского населения зарегистрирована в городе Сибай – 41,74%, среди сельского населения лидируют избиратели Татышлинского района – 67,22%.

По сведениям республиканского отделения Пенсионного фонда, на 1 июля 2020 года в Башкортостане зарегистрировано 249 тыс. 405 граждан, являющихся инвалидами.

В том числе:

— инвалидов по зрению – 8 тыс. 273,

— инвалидов по слуху – 12 тыс. 492,

— инвалидов с проблемами опорно-двигательного аппарата – 17 тыс. 097.

В местах компактного проживания инвалидов по зрению определены специализированные участки, которые оснащены направляющими поручнями, пандусами. Так, по сведениям территориальной избирательной комиссии муниципального района Белорецкий район, по состоянию на 15.00 часов проголосовало более 67,6 % избирателей со слабым зрением.

На выборах 13 сентября 2020 года на 132 избирательных участках задействованы комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Свыше 203. тыс избирателей (более 8,86 % от общего количества) имеют возможность проголосовать с использованием КОИБ.

В этом году в Башкортостане по системе «Мобильный избиратель» и на цифровых участках в городе Москве можно проголосовать только на дополнительных выборах депутатов Госсобрания, то есть жителям Новиковского и Металлургического одномандатных избирательных округов.

Прием заявлений для голосования по месту нахождения осуществлялся с 29 июля и закончился 8 сентября.

Всего зарегистрировано 126 заявлений по системе «Мобильный избиратель». Проголосовало по состоянию на 15.00 часов 70 человек (55,56%).

Что касается голосования на цифровых участках в Москве, избиратели, которые 13 сентября 2020 года планировали находиться на территории города Москвы или области, имели возможность прикрепиться к одному из 30 цифровых избирательных участков, созданных в городе Москве. Для голосования на цифровых участках от граждан поступило 7 заявлений.