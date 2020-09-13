В Башкирии в единый день голосования янаульцы выбирают общественные территории

В Единый день голосования, 13 сентября 2020 года, на восьми избирательных участках города Янаула жители выбирают общественные территории для дальнейшего участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках госпрограммы «Городская среда».

«Будет ли обустроена территория городского парка и прилегающей территории, или это будет территория проведения национального праздника Сабантуй, или площадь по ул. Социалистической, решают сами янаульцы», — прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

Положительный опыт у Янаула уже имеется. Ранее янаульцы голосовали за два проекта — за реконструкцию фонтана, благоустройство вокзальной и елочной площадей.