В списки избирателей по Башкирии включено 2 млн. 294 тыс. 532 избирателя

По состоянию на 12 часов местного времени в списки избирателей по Республике Башкортостан включено 2 млн. 294 тыс.532 избирателя. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

По данным территориальных избирательных комиссий проголосовало 25,31% от числа включенных в списки избирателей (на выборах депутатов Госсобрания 9 сентября 2018 года на этот час явка составляла 17,34%, на выборах депутатов в представительные органы местного самоуправления 18 сентября 2016 года свыше 27%).

Средняя явка по городам составила – 16,12 %, средняя по районам – 29,80 %. Активнее всего голосуют жители города Сибай (25,14%) и города Стерлитамак (21,80%), Архангельского района (49,52%), Бураевского района (50,03%), Куюргазинского района (55,67%).

Именные участки.

Избиратели, зарегистрированные на именных участках, традиционно демонстрируют высокую явку.

Так, на избирательном участке №1222 имени Сергея Аксакова в селе Надеждино Белебеевского района проголосовало 30% избирателей,

на избирательном участке №2062 имени дважды Героя Советского Союза Мусы Гайсиновича Гареева в Бишкураевском сельсовете Илишевского района – 41,4 % избирателей,

на избирательном участке №2316 имени генерал-майора Минигали Шаймуратова в селе Шаймуратово Кармаскалинского района – 32,6 % избирателей.

Информация о проведении голосования до дня голосования.

Проголосовало досрочно на выборах в представительные органы местного самоуправления в соответствии с Кодексом Республики Башкортостан о выборах 51 тыс. человек, что составляет 2,29% от количества избирателей, включенных в список.

Данное досрочное голосование проводилось путем заполнения избирателем бюллетеня в помещении соответствующей участковой комиссии не ранее чем за 10 дней до дня голосования, то есть с 2 сентября.

Кроме того, Центризбирком республики Башкортостан и 28 территориальных избирательных комиссий республики приняли решение о применении дополнительных форм досрочного голосования согласно Порядку досрочного голосования избирателей, участников референдума с применением дополнительных форм организации голосования при проведении выборов, референдумов в единый день голосования 13 сентября 2020 года, утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 24 июля 2020 года №260/1916-7.

Голосование проводилось 11-12 сентября 2020 года с 8 до 20 часов местного времени. В эти дни проголосовало свыше 279 тыс. избирателей, из них более 256 тыс. избирателей проголосовало на выборах депутатов органов местного самоуправления, это почти 22% от числа участников голосования, включенных в список. Более 22 тыс. избирателей Новиковского и Металлургического избирательных округов на дополнительных выборах в Госсобрание Курултай также проголосовали досрочно, что составляет 22,16 %.

Досрочно проголосовало в помещении для голосования более 228 тыс. человек, в том числе на дополнительных выборах в Государственное Собрание Курултай шестого созыва – 21 тыс. избирателей, на выборах в представительные органы местного самоуправления – 207 тыс. избирателей.

– вне помещения для голосования – более 36 тыс. человек, в том числе более 1200 человек на дополнительных выборах в Государственное Собрание Курултай шестого созыва, на выборах в представительные органы местного самоуправления – более 34800 человек.

Также в ряде районов на выборах в представительные органы местного самоуправления было организовано досрочное голосование в населенных пунктах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено. Такой возможностью воспользовалось свыше 14 тыс. избирателей.