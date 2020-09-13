Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Республики Башкортостан В Илишевском районе Башкирии открылся новый фельдшерско-акушерский пункт Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Республики Башкортостан

В селе Ибрагимово Илишевского района Башкирии открылся новый фельдшерско-акушерский пункт. Он создан в рамках национального проекта «Здравоохранение». В фельдшерско-акушерском пункте села Ибрагимово первичную медико-санитарную помощь будут получать более 120 человек.

Жители деревни Ибрагимово уже давно ждали этого события — старый ФАП был построен еще в 1965 году, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Республики Башкортостан.

В модульном ФАПе есть кабинет приема, смотровой и процедурно-прививочный кабинеты, аптечный пункт, место для ожидания приема пациентами, а также санузел и комната для персонала. Здание подключено к необходимым коммуникациям, а также обеспечено горячей водой за счет водонагревателя. Также есть необходимая мебель для комфортного пребывания и пациента, и медицинского работника: столы, шкафы, кушетки, пеленальный столик.

Всего в Илишевском районе 58 ФАПов, из них модульных — четыре. До 2025 года в рамках программы модернизации первичного звена на территории района планируется установить 17 модульных ФАПов.