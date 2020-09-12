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Под Уфой бригада скорой помощи с пациентом остановилась для спасения жизни ребенка

ОБЩЕСТВО
Фото: БашДТП

Под Уфой бригада скорой помощи с пациентом остановилась для спасения жизни ребенка Фото: БашДТП

В социальных сетях распространяется информация о сотрудниках скорой медицинской помощи. По словам уфимки, бригада остановилась на оживленной трассе и, несмотря на то, что везла пациента в больницу, остановилась ради спасения жизни ребенка.

«Спасибо за оперативность и своевременную помощь, вызвали вторую бригаду,которая практически долетела до БСМП 22,благодаря чему худшее позади, — написала женщина. — Я знаю, что в одной бригаде помощь оказывала девушка Саша,а в другой бригаде молодой человек по имени Паша. Так они представлялись ребенку! Я Вас благодарю бесконечно! Дай Вам Бог терпения, сил, выдержки, крепкого здоровья и благодарных пациентов».

Также мама маленького пациента поблагодарила водителей, которые уступали дорогу скорой помощи и пациенту, который терпеливо ждал пока окажут помощь малышу.

Обстоятельства экстренной остановки бригады выясняются.

ИА «Башинформ»
Теги: скорая помощь
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