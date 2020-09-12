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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Глава Башкирии показал видео с самыми приятными моментами в его работе

ПОЛИТИКА

Глава Башкирии Радий Хабиров пообещал завершить строительные работы в уфимском парке Первомайский в октябре. По словам руководителя республики, это будет лучший парк в регионе.

«Вот это самое приятное в моей работе — видеть, как люди радуются результатам. На детских площадках здесь уже каждый день тысячи детей!» — поделился в социальных сетях Радий Хабиров.

Напомним, реконструкция парка Первомайский проходит в два этапа. В 2019 году преобразилась береговая линия, аллея, освещение.

В 2020-м году обустроены спортивные и детские игровые площадки, создана отдельная зона для выгула домашних животных.

ИА «Башинформ»
Теги: Радий Хабиров, приятные моменты
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