Отопительный сезон в Башкирии может начаться после 22 сентября

«Практически во всех зонах с 22-25 сентября устанавливается температура воздуха ниже +8 градусов, — сообщил министр ЖКХ РБ Борис Беляев. — Учитывая пандемию, никто не будет выжидать 5 суток ниже +8, сезон стартует сразу же и к этому нужно быть готовым. Главам муниципалитетов нужно организовать ежедневный мониторинг прогноза погоды и обращений граждан, исходя из обстановки приступить к подаче тепла, в первую очередь на объекты социального назначения».

По данным Министерства ЖКХ, системы теплоснабжения городов и районов республики должны быть на 100% заполнены химически очищенной водой до 10 сентября. То есть сейчас они уже должны быть готовы к работе.

По данным портала gismeteo.ru, сухая и теплая погода установится в Уфе в период с 18 по 22 сентября. Резкое ухудшение погоды ожидается с 24 сентября. В центральных районах Башкирии пройдут дожди, усилится ветер. В дневные часы воздух не будет прогреваться выше +8 градусов. Приход теплых воздушных масс возможен в октябре, но в нашей климатической полосе такое случается редко.