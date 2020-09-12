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В Башкирии бродячая собака покусала двух детей и прижала к земле девочку - видео

ОБЩЕСТВО
Фото: Сообщество "Плохие новости"

В Башкирии бродячая собака покусала двух детей и прижала к земле девочку - видео Фото: Сообщество "Плохие новости"

Вопиющий случай произошел в башкирском городе Агидель. Несколько дней назад горожане жаловались в социальных сетях на стаи бродячих собак, которые лают на прохожих. После произошло нападение на детей. Кадры ЧП появились в социальных сетях.

Как сообщили местные жители, одна из бездомных собак сначала покусала двух мальчиков, а после напала на девочку и прижала ее к земле. Животное не отходило от ребенка, рычало, а бессильные взрослые лишь наблюдали за происходящим и кричали малышке «лежи», «не двигайся» и «потихонечку вставай».

К счастью, один из прохожих смог отвлечь собаку, а заплаканную и испуганную девочку поспешно подхватила женщина-оператор и унесла подальше.

ИА «Башинформ»
Теги: ЧП, бездомные животные, бродячая собака, дети, Агидель
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