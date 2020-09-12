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В Уфе 256 человек похоронены незаконно

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Уфе 256 человек похоронены незаконно Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии планируют ввести штрафы за нарушения в сфере погребения. В частности, 256 человек в Уфе в течение восьми месяцев 2020 года похоронены незаконно, сообщил заместитель министра ЖКХ республики Юрий Палтусов на заседании в региональном Госсобрании. То есть на Южном и Северном кладбищах столицы обнаружены самовольные погребения без оформления специальных документов, занятие земельного участка, отведенного для родственных захоронений, погребение человека в уже существующую могилу без обращения в специализированную организацию и оформления разрешительной документации. Из-за этого ущемляются права граждан на безвозмездное получение минимального перечня гарантированных государством ритуальных услуг.

Сейчас депутаты рассматривают законопроект о новых составах административных нарушений.

Согласно документу, штрафы предусмотрены за нарушение установленных органами местного самоуправления Башкирии порядка погребения умершего и (или) оказания услуг по погребению, установки надмогильных сооружений, оград, правил посещения кладбищ.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало о возможных суммах штрафов за нарушение правил погребения человека.

ИА «Башинформ»
Теги: похороны, погребение, КоАП
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