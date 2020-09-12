Фото: автор «Бабье лето» в Башкирии будет коротким Фото: автор

В этом году «бабье лето» — наступающий во второй половине сентября относительно длительный период сухой и теплой погоды в Башкирии будет коротким. По данным портала gismeteo.ru, сухая и теплая погода установится в Уфе в период с 18 по 22 сентября. В эти дни днем воздух будет прогреваться до +18-20 градусов Цельсия, а ночью столбик термометра не опуститься ниже +8. Объем суточных осадков не превысит 0,8 миллиметра. Ветер прогнозируется умеренный, в пределах 12-14 метров в секунду.

Резкое ухудшение погоды ожидается с 24 сентября. В центральных районах Башкирии пройдут дожди, усилится ветер. В дневные часы воздух не будет прогреваться выше +8-6 градусов. Приход теплых воздушных масс возможен и в октябре, но в нашей климатической полосе такое случается редко.

Согласно истории многолетних метеонаблюдений, сроком начала осенних потеплений, называемых «бабьим летом», в центральном районе Европейской части России считается 14 сентября. В Европе и Северной Америке этот период наступает позже, в конце сентября или в первой половине октября. На юге Дальнего Востока «бабье лето» приходит в начале октября.