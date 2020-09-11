В Башкирии введут правила ношения делового башкирского костюма

В Башкирии готовится регламент по деловому башкирскому костюму, сообщил на встрече с народной артисткой России Надеждой Бабкиной глава республики Радий Хабиров. Напомним, сегодня народная артистка принимает участие в Международном фестивале искусств «Сердце Евразии».

Радий Хабиров рассказал гостье, что сегодня республика отмечает День национального костюма, и что в целом в регионе возрождается интерес к традиционным элементам в одежде. Башкирский костюм плавно входит в деловую, повседневную жизнь.

﻿«Мы сейчас готовим регламент по деловому башкирскому костюму. В документе пропишем, как он должен выглядеть, какие элементы можно использовать и на каких мероприятиях его рекомендуется носить, – отметил глава.

Напомним, что моду на традиционную башкирскую одежду ввел глава республики Радий Хабиров. На праздничных мероприятиях в честь Дня России руководитель региона появился в пиджаке, представляющем собой реплику традиционных камзолов башкирских воинов. Его создал уфимский модельер Радик Хайруллин, который выпустил целую линейку классических мужских костюмов дореволюционной Башкирии.

﻿«Кто-то традиционно будет ворчать, что «не тем занимаются», когда мы продвигаем национальные элементы в нашей деловой и повседневной одежде. Но мы это делаем не просто так, — написал Радий Хабиров в соцсетях. — Во-первых, это не просто одежда – это связь с историей. Тут отражение облика тех, кто жил на нашей земле много лет назад, и это, конечно, не надо забывать. Во-вторых – это путь к башкортостанской идентичности. Именно поэтому меня радует, что сегодня подобные костюмы с радостью носят и Рустем, и Андрей, и Амина, и Мурат, и Борис, и Наталья, и Диана и... народная артистка России Надежда Георгиевна Бабкина. И такое единение – очень важно в этом бушующем мире 21-го века, где выжить можно только вместе».