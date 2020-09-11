В уфимском микрорайоне Сипайлово строятся сразу три детских сада

В настоящее время в Уфе одновременно строится пять детских, в том числе три — в густонаселенном микрорайоне Сипайлово. Первый новый детсад распложен на улице Гагарина, 44/2. Площадь трехэтажного здания, рассчитанного на 190 детей, составит порядка 5000 квадратных метров. В нем будет восемь групповых ячеек, в том числе 3 – ясельных, 5 – дошкольных, кружковые, музыкальный и физкультурный залы.

Дошкольное учреждение получит два лифта – малый и грузовой. Малый грузоподъемностью 250 кг рассчитан для подъема пищи, а грузовой предусмотрен, в том числе, для маломобильных групп населения. Сейчас на объекте ведутся работы по прокладке наружных и внутренних коммуникаций, внутренние отделочные работы, благоустройство территории. Окончание работ и начало эксплуатации намечено до конца 2020 года.

Два других строящихся в Сипайлово детских сада расположены по улице Гагарина, 74/4 и ул. Набережной, между домами № 11 и № 15. На первом из них, рассчитанном на 215 детей, работы также практически завершены.