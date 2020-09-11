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В Башкирии прививки от гриппа сделали более 182 тысяч человек

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии прививки от гриппа сделали более 182 тысяч человек Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии прививки от гриппа сделали более 182 тысяч человек, это 4,5% населения республики, сообщает региональный Роспотребнадзор.

В настоящее время на территории Башкортостана регистрируется сезонный рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями. Уровень заболеваемости остается ниже эпидемического порога. Грипп в регионе еще не пришел.

Прививочная кампания против гриппа началась в конце августа. Всего планируется привить более 2 млн человек. Вакцинации подлежат дети в возрасте от 6 месяцев, школьники и студенты, взрослые, включая медиков, работников ЖКХ, транспорта, образования, а также людей старше 60 лет и беременных женщин. ⠀

Вакцинация считается лучшей защитой от гриппа. Однако мерами профилактики и личной гигиены пренебрегать не стоит. В числе таких простых профилактических мер — прием витаминов А, В, С и Д, проветривание, влажная уборка помещений, правильный режим питания и сна, а также занятия спортом.

ИА «Башинформ»
Теги: здравоохранение, вакцинация, грипп
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