В Башкирии с начала года выявлено более 70 нелегальных карьеров

С начала года в Башкортостане выявлено более 70 карьеров, где велась незаконная добыча общераспространенных полезных ископаемых, сообщает Министерство природопользования и экологии республики.

На днях сотрудники ведомства совместно с представителями Гостехнадзора пресекли незаконную добычу песчано-гравийной смеси без правоустанавливающих документов в Иглинском и Чишминском районах.

﻿«Такие карьеры являются не только незаконными, но и представляют опасность для местных жителей деревни Блохино. Незаконная добыча ведётся не только без лицензии, но ещё и с многочисленными нарушениями. Общераспространенные полезные ископаемые – это невозобновляемые, исчерпаемые природные ресурсы, которые находятся в государственной собственности. Ужесточение наказания за воровство природного богатства должно быть максимально жестким», — отметил начальник отдела лицензирования и мониторинга недропользования Минэкологии РБ Роберт Раянов.

По словам специалистов министерства, в результате незаконной добычи безвозвратно теряются большие площади земель, так как в отличие от лицензионной разработки при незаконной добыче рекультивация земель никем не проводится. Также не поступают налоги в бюджет, на рынке снижаются цены на природные ресурсы.

Работа по пресечению незаконной добычи общераспространенных полезных ископаемых продолжается.