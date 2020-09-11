Фото: ИА «Башинформ» В вузах недобор бюджетников; рост тарифов на вывоз ТКО - неделя в Башкирии Фото: ИА «Башинформ»

Радий Хабиров узнал, чем живут люди в Баймакском районе; «содовый» вопрос БСК; «Салават Юлаев» получил финансирование; новая смерть от COVID; что с платой за вывоз мусора; где самые крупные «бюджетные» нарушения. Все главные новости недели – в одном материале ИА «Башинформ».

Вузы недобрали студентов

На этой неделе стало известно, что БашГУ, УГАТУ и Уфимский нефтяной университет объявили дополнительный прием на бюджетные места. Отмечается, что в допприеме могут участвовать и абитуриенты, ранее не подавшие заявление о поступлении. Как сообщал «Башинформ», в этом году в республике количество бюджетных мест в вузах увеличено почти на 1,5 тысячи.

Чем живут люди в Баймакском районе

По итогам 2019 года Башкирия заняла первое место в России по производству кумыса и второе – по поголовью лошадей. Эти цифры озвучили на выездном «Сельском часе» в Баймакском районе 9 сентября. На совещании, которое провел глава РБ Радий Хабиров в рамках рабочей поездки по району, председатель Ассоциации коневодства и конного спорта Расим Зарипов рассказал, что заполонившие магазины молочные напитки не имеют ничего общего с настоящим кумысом. Хабиров поручил Госкомторговли проанализировать эту ситуацию и внести предложения по защите торговых марок кумысоделов. Местный фермер Фирдавис Халимов рассказал главе о своих планах открыть цех по выпуску мясных деликатесов из конины. Хабиров поддержал начинание и предложил воспользоваться республиканской программой по субсидированию затрат на покупку техники.

В ходе поездки глава региона принял участие в церемонии открытия нового ФАПа в селе Яратово. Радий Хабиров первый руководитель Башкирии, который побывал в этом селе. После разговора с яратовцами он дал ряд поручений: газифицировать населенный пункт, построить дорогу от Яратово до Баймака и другие. Также стало известно, что в 2021 году в районе построят автодорогу, которая соединит села Кусеево и Халилово. В селе Темясово построят ФОК с бассейном и конноспортивный комплекс, в Баймаке — крытый ледовый каток по стандартам КХЛ. Также в Баймаке Радий Хабиров ознакомился с благоустройством дворов, посетил реконструированный городской парк Победы и лицей №4. «Главное для меня сегодня было — понять, чем живут люди, что их волнует», – подвёл итоги поездки по Баймакскому району Радий Хабиров.

Вновь создается Центр развития туризма

В Башкирии создается новый Центр развития туризма. Такое распоряжение подписал глава региона. Учредителем центра является Госкомитет РБ по туризму. Подобный центр в республике уже действовал, его возглавлял предприниматель Артур Идельбаев. В 2019 году он покинул пост, позже была упразднена и сама организация, напомнили в «Башинформе».

БСК: копать вглубь и белые моря

На решение вопроса о сырьевой базе содового производства БСК есть около двух лет, сказал 8 сентября на заседании Совета директоров компании гендиректор Эдуард Давыдов. Пять лет понадобится на обустройство нового рудника. В течение этих 7 лет БСК планирует продолжать разрабатывать котлован горы Шахтау ниже водонесущих уровней. При этом отходы производства – «белые моря», негативно влияющие на окружающую среду, БСК планирует слить в скважины глубиной 2 км, узнал «Башинформ».

Где выявили самые крупные «бюджетные» нарушения

КСП Башкирии вышла на 2 место в стране по объему нарушений, выявленных в 2019 году за 2012-2018 годы, — 62,4 млрд рублей, следует из данных Счетной палаты России. На 1 месте КСП Санкт-Петербурга — 63,2 млрд, на третьем — Московская область с объемом 16,6 млрд. В КСП республики назвали самые крупные нарушения. Так, в Баймакском районе выявлены нарушения в ходе исполнения бюджетов на 5,2 млрд рублей. Обнаружена недостача 640 чистопородных племенных коров стоимостью 59 млн. В «Фонде жилищного строительства РБ» обнаружены нарушения исполнения бюджетов на 1,1 млрд. При ревизии «Регоператора капремонта» за 2018 год объем выявленных нарушений составил 1,35 млрд, передает «Башинформ».

Плата за вывоз мусора и махинации регоператоров

7 сентября на совещании в правительстве сообщили, что в Башкирии повышаются тарифы регоператоров по обращению с ТКО. Сейчас стоимость составляет 70 руб. в многоквартирных домах и 35 руб. в частном секторе. После повышения платежи составят от 75 руб. до 96 руб. Отмечается, что увеличение сборов позволит регоператорам приступить к строительству мусоросортировочных комплексов. Однако на совещании глава Башкирии задался вопросом: «Почти в два раза вырос тариф для частного сектора. За что же будут платить жители дальних деревень, откуда мусор вывозится чуть ли не раз в месяц?» — и предложил взимать оплату с жителей таких сел по факту оказания услуги. В итоге 8 сентября власти Башкирии сообщили, что в сентябре платежи за вывоз мусора останутся прежними. При этом представитель ОНФ в Башкирии заявил, что «тарифообразование, в части транспортных издержек, непрозрачно. Пока не будет ясности с транспортной составляющей, о повышении платежа не может быть и речи». Он также рассказал о махинациях регоператоров: «у каждого есть компании-«прокладки», с которыми заключены договоры на транспортировку отходов по завышенным ценам, те, в свою очередь, нанимают субподрядчиков на менее выгодных условиях»

Добавим, что в Башкирии запустили систему по контролю за вывозом мусора «ТКО-Башкортостан».

Новая смерть от COVID, выплаты за погибших, последний пациент

На этой неделе в Уфе из covid-госпиталя клиники БГМУ выписали последнего пациента, победившего коронавирус. Клиника возвращается к прежнему режиму работы. 10 сентября число погибших от коронавирса увеличилось в регионе до 30 человек. Скончался 85-летний житель Уфы, страдавший также сосудистыми заболеваниями. Семьи четырех башкирских медиков, погибших от COVID-19, получили по 2,75 млн рублей страховых выплат. На 11 сентября в Башкирии зафиксирован 8 131 случай заражения ковид. Коронавирусом заболел также всемирно известный оперный певец из Башкирии Ильдар Абдразаков.

Главе района вынесли замечание

10 сентября в Ишимбае на заседании Совета районных депутатов заслушано представление прокурора о недопустимости нарушения этики муниципального служащего главой администрации Азаматом Абдрахмановым. Депутаты признали, что Абдрахманов допустил ошибку в ходе акций протеста на горе Куштау, и приняли решение вынести главе района замечание.

Вопрос с финансированием «Салавата Юлаева» решен

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал постановление правительства РБ о выделении субсидии из бюджета на финансирование деятельности хоккейного клуба «Салават Юлаев». Средства будут направлены на зарплату, проведение спортивных мероприятий, оплату комуслуг и общехозяйственные нужды. Клуб должен иметь свою спортшколу, при этом в уставном капитале ХК доля иностранных юрлиц не может превышать 50%.

В Башкирском УФСИН — новый руководитель

11 сентября коллективу УФСИН по Башкирии представили нового руководителя. Врио (до подписания приказа президентом РФ) стал 44-летний уроженец Иркутской области Владислав Дзюба. С 2014 года он возглавлял Управление ФСИН по Республике Саха (Якутия). Новое назначение в региональном УФСИН произошло в связи с внезапной смертью руководителя службы Алексея Чирикова. 45-летний полковник внутренней службы скончался 31 августа после перенесенной двусторонней пневмонии, сообщил «Башинформ».