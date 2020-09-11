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В Башкирии за неделю выявили более 900 нарушений в сфере пассажирских перевозок

ОБЩЕСТВО

В Башкирии с 4 сентября по 10 сентября на дорогах зарегистрировали четыре ДТП с участием пассажирских автобусов: три произошли в Уфе, одно в Стерлитамакском районе. В результате аварий четыре человека получили различные травмы.

В ГИБДД по РБ сообщили, что в этот же период инспекторы проверили более 1 600 автобусов и выявили 846 нарушений. В 117 случаях водители нарушили правила перевозки пассажиров, в 25 – проехали на красный сигнал светофора, в 11 – не уступили пешеходам.

Также сотрудники ГИБДД выявили, что 61 водитель пассажирского автобуса управлял транспортом, находящимся в неисправном состоянии, который вовсе запрещено эксплуатировать. 160 водителей общественного транспорта нарушили правила маневрирования, 11 водителей разговаривали по телефону во время езды. Восемь водителей автобусов привлечены к ответственности за выезд на встречную полосу. Семерых оштрафовали за езду с неисправным тахографом или его отсутствие.

В Янаульском районе одного водителя задержали за управление автобусом в пьяном состоянии.

Сообщается, что восемь пассажирских автобусов определили на спецстоянку за техническую неисправность рулевого управления.

ИА «Башинформ»
Теги: ГИБДД по РБ, пассажирские перевозки
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