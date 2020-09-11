В Башкирии нашли пропавших подростков

В Башкирии прекращены поиски двух подростков, их нашли живыми.

13-летняя Любовь Крашенинникова и 12-летний Данил Глимянов 10 сентября ушли из дома в селе Иглино Иглинского района.

Новость о благополучном завершении поисков была опубликована на официальной странице отряда «Лиза Алерт».

Как сообщили в пресс-службе МЧС, дети решили прогулять уроки в школе и поэтому отправились в с. Иглино, где проводили свой отдых не первый раз.

10 сентября подростки обратились в экстренные службы, так как испугались болотистой местности.

Напомним, что информация о пропаже детей поступила поздно вечером 10 сентября.

По данным представителей республиканского госкомитета по ЧС, друзья приехали в Иглино из Уфы на электричке, зашли в лес и потерялись.

«За помощью обратились сами подростки, отметив, что находятся на болотистой местности недалеко от трассы. К сожалению, зарядки телефона у ребят хватило только на то, чтобы дозвониться до экстренных служб», — сообщили в ведомстве.

В поисках принимали участие кинологи, спасатели, поисковики-добровольцы, полицейские и МЧС.