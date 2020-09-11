В Башкирии растёт число людей с инвалидностью

В Башкирии отмечается рост числа людей с инвалидностью. Руководитель — главный эксперт Медико-социальной экспертизы по Башкирии Елена Сафронова рассказала о состоянии инвалидности в республике за шесть месяцев текущего года.

Согласно приведенным данным, в 2020 году медицинское освидетельствование прошли 40 352 человека, инвалидами комиссия признала 26 938 человек, или 66,7% от числа освидетельствованных.

Сообщается, что показатель повторно признанных инвалидами за полгода увеличился среди взрослого населения — 49,7 (в 2019 году — 26,9).

Среди детей, повторно получивших инвалидность, пациентов стало меньше — 25,5 (в 2019 году — 26,9).