В Башкирии 25 молодых учителей получат гранты
В Башкирии 25 молодых учителей получат гранты.
Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации республики.
В списке получателей — учителя из Баймака, Благовещенска, Стерлитамака, села Шаран, Уфы и других населенных пунктов.
Грант в размере 40 тысяч рублей вручается 25 учителям один раз в два года.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
В Башкирии растёт число людей с инвалидностью
В Башкирии нашли пропавших подростков
УГАТУ открывает дополнительный набор студентов на несколько специальностей
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи