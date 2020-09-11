В Кугарчинском районе открылся новый фельдшерско-акушерский пункт

Фото: администрация Кугарчинского района



Фото: администрация Кугарчинского района

В деревне Юлдыбай Кугарчинского района 11 сентября открылся современный фельдшерско-акушерский пункт, построенный в рамках национального проекта «Здравоохранение». Старый медпункт находился в здании школы и не отвечал современным требованиям системы здравоохранения. Новый ФАП оборудован всей необходимой медицинской аппаратурой, жители деревни будут получать медпомощь в комфортных условиях. В здании имеется смотровой и процедурно-прививочный кабинеты, комната ожидания и бытовые помещения. Общая стоимость объекта составила 2,9 млн рублей. Работы выполнены за год, подрядчиком выступило ООО «Барусс».

Вместе с юлдыбаевцами открытию нового ФАПа радуется Гульшат Алламуратова, фельдшер с 30-летним стажем. В зоне ее ответственности — 300 жителей деревни, включая 42 ребенка и подростка.

Напомним, что в Башкирии насчитывается 2098 фельдшерско-акушерских пунктов, 60 процентов из них нуждается в реконструкции. Еще 406 медпунктов ремонту не подлежат. Решением Главы республики Радия Хабирова на их месте будут возводиться новые здания. Всего в 2020 году планируется сдать 109 новых ФАПов.