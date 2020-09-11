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В Уфе ушел из жизни главный врач больницы №13

ОБЩЕСТВО
Фото: Городская клиническая больница №13

В Уфе ушел из жизни главный врач больницы №13 Фото: Городская клиническая больница №13

10 сентября в Уфе скончался главный врач Городской клинической больницы №13 ﻿Науфаль Кудашев.

По информации коллег, врач долгое время боролся с тяжёлой болезнью, но точный диагноз его не сообщается. Он ушел из жизни в возрасте 39 лет.

﻿Науфаль Кудашев учился в БГМУ, окончил факультет «Лечебное дело» в 2004 году. Ранее возглавлял один из отделов Министерства здравоохранения Башкирии, а также руководил поликлиникой №32. Первым в республике внедрил и положил начало для технологии бережливого производства.

«﻿По сей день все сотрудники нашей поликлиники продолжают начатое Науфалем Юрьевичем благородное дело оказания современной первичной помощи населению. В памяти каждого из нас он навсегда останется чутким и внимательным руководителем, добрым и отзывчивом коллегой, и просто хорошим другом и советчиком в любой жизненной ситуаций. Светлая память», — отзываются медсотрудники.

ИА «Башинформ»
Теги: медицина, память
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