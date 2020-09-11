Фото: Олег Яровиков В Башкирии началось досрочное голосование на допвыборах депутатов Госсобрания Фото: Олег Яровиков

Сегодня началось досрочное голосование на дополнительных выборах в Госсобрание Башкортостана. В республиканском Центризбиркоме пояснили, что жители, зарегистрированные на территории Новиковского избирательного округа №14 (Советский район города Уфы) и Металлургического избирательного округа №35 (ЗАТО город Межгорье, Белорецкий район), смогут досрочно проголосовать на дополнительных выборах депутатов парламента 11-12 сентября с 8 до 20 часов местного времени. Досрочное голосование будет проходить в помещениях для голосования и вне помещений для голосования (на дому).

На два мандата в республиканский парламент претендуют 12 кандидатов, по шесть человек в каждом избирательном округе. Вакантные места образовались в результате досрочного сложения полномочий в течение этого года депутатами Александром Дегтевым и Иваном Лавреновым. Оба покинули Государственное Собрание по собственному желанию.

«28 из 63 территориальных избирательных комиссий, организующих выборы депутатов местных советов, также приняли решения о применении дополнительных форм досрочного голосования. Жители этих муниципалитетов смогут выразить своё волеизъявление не только в единый день голосования 13 сентября 2020 года, но и 11-12 сентября с 8 до 20 часов местного времени», — отметили в пресс-службе ЦИК Башкортостана.

В число 28 муниципалитетов в частности вошли города Агидель, Межгорье, Нефтекамск, Сибай и Стерлитамак. На местных выборах замещается 1 759 мандатов, более половины из которых (903 мандата) приходится на выборы депутатов советов муниципальных районов.