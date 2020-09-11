Коронавирус в Башкирии: Новый способ лечения COVID-19 и новая смерть

В Минздраве Башкирии рассказали, какими заболеваниям страдал погибший от новой коронавирусной инфекции пациент.

Борьба с COVID-19: что произошло за минувшие сутки в республике.

Минимальный прирост. По данным Минздрава Башкирии, 10 сентября в республике суточный прирост заболевших новой коронавирусной инфекцией опустился до минимума и составил 29 случаев. Из этого числа 10 носителей вируса приходится на Уфу, по три зараженных выявлено в Стерлибашевском и Татышлинском районах, по два в Бакалинском, Бирском, Ишимбайском, Уфимском районах. В Альшеевском, Аскинском, Аургазинском, Стерлитамакском районах и Стерлитамаке — по одному заболевшему.

Всего в республике с начала пандемии подтвержден 8 101 случай коронавирусной инфекции. Из них выздоровел 7 441 человек, причем 148 — за последние сутки. На лечении остаются 630 зараженных: 47 лечатся в стационарах, из них два пациента в тяжелом состоянии. 583 заболевших переносят болезнь в легкой форме, поэтому лечатся амбулаторно, на дому.

Где больше всего зараженных. Традиционно в регионе на первом месте по числу зараженных коронавирусом стоит Уфа — 3273 случая. Затем идет Нефтекамск, где COVID-19 заразились 523 человека. На третьем месте Стерлитамак с 340 заболевшими, на четвертом — Белебеевский район с 338 инфицированными. Замыкает пятерку Туймазинский район, где выявлено 318 случаев заражения. Отметим, меньше всего зараженных COVID-19 зафиксировано в Бурзянском районе – всего два случая, следует из данных Минздрава Башкирии. Всего в республике проведено 875 073 теста на COVID-19.

В то же время ежедневно в регионе растет количество заболевших внебольничной пневмонией. К 10 сентября за сутки выявлено 109 новых случаев внебольничной пневмонии.

30-й летальный исход. 10 сентября в Башкирии увеличилось число погибших от коронавируса. Как информировал Минздрав республики, новой жертвой COVID-19 стал мужчина 85 лет, житель Уфы.

«Погибший страдал от сопутствующих заболеваний — атеросклероз аорты, коронарных артерий, гипертоническая болезнь с поражением почек», — пояснили в Минздраве. Таким образом, общее число умерших от коронавируса в республике достигло 30 человек.

Коронавирусом заболел Ильдар Абдразаков. Об этом 10 сентября сообщил сам певец в соцсетях. «Позавчера вечером, после второго спектакля «Дон Карлос» в Большом театре, я почувствовал себя неважно, поднялась небольшая температура, и я решил повторно сдать тест на коронавирус. Сегодня утром пришел предварительный положительный результат», — написал артист.

Сейчас он находится в больнице. «Я добрался до больницы. Обследуюсь и будет видно, что со мной делать!» — сообщил Ильдар агентству «Башинформ».

6 и 8 сентября всемирно известный оперный певец, народный артист Башкирии Ильдар Абдразаков принимал участие в открытии юбилейного, 245-го сезона в Большом театре вместе с такими звездами, как Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов, Денис Макаров и другие.

Как дети переносят Covid-19 и с какими трудностями при этом пришлось столкнуться. Об этом фотографу из Уфы Диму Тулунгужину рассказала врач-педиатр мобильной медбригады детской поликлиники №2 по выявлению и лечению детей с коронавирусной инфекцией на дому Айгуль Нуриева. Проект уфимского фотографа называется «Красная зона». Всё про Covid-19 от медицинских работников». По словам Айгуль Нуриевой, она работала каждый день в течение шести недель без самоизоляции. «Я работала именно в начале эпидемии, когда мы плохо знали про эту болезнь, наблюдала первых положительных детей нашей поликлиники на дому», — поделилась педиатр. По ее словам, при работе с детьми хорошо помогало сводить процедуры к развлечениям и играм. Однако были трудности с родителями. «Бывали Covid-положительные родители, которые умудрялись обвинять меня в том, что это я заразила их детей вирусом своими пробирками», — говорит Нуриева. По словам педиатра, «сейчас заразиться можно где угодно, главное – если чувствуешь симптомы – не ехать к пожилым бабушкам и дедушкам», так как опасность вирус представляет именно для пожилых родственников. «Дети, слава богу, все живы. Но, к сожалению, умирали их бабушки и дедушки», — рассказала Нуриева и предупредила, что «сейчас вирус так же опасен. К середине осени, думаю, будет непростая ситуация, так как будет рост привычных ОРВИ и гриппа. Их клиника похожа с Covid-19. В стационарах будет большая нагрузка», считает она.

Вылечиться от коронавируса без ИВЛ. Только одному из 50 заболевших коронавирусом потребовалась искусственная вентиляция легких после ингаляций гелий-кислородной смесью. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на заявление президента Российского научного общества иммунологов, научного руководителя Института иммунологии и физиологии УрО РАН Валерия Черешнева.

«Система апробирована на базе республиканской больницы в Коми. У нас было 50 человек. Из 50 все выжили, это были тяжелые больные. Одного только перевели на аппарат искусственной вентиляции легких… Опыт заключения в республиканской больнице в Сыктывкаре дал положительный результат, сейчас производство идет», — сообщил Черешнев, отметив, что искусственная вентиляция легких — довольно тяжелая нагрузка на организм. На фоне развивающейся пневмонии при COVID-19, когда дыхательная поверхность резко уменьшается, гелий-кислородная подогреваемая до 90-95 градусов смесь заметно превосходит искусственную вентиляцию легких, рассказал ученый.