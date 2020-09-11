Фото: Олег Яровиков В Башкирии обманутые дольщики «Миловского парка» решили свернуть свой палаточный лагерь Фото: Олег Яровиков

В Уфимском районе Башкирии обманутые дольщики жилого комплекса «Миловский парк» на 88-й день решили приостановить деятельность своего палаточного лагеря. Об этом в соцсетях сообщил накануне вечером один из обманутых дольщиков Никита Синцов.

Решение свернуть палаточный лагерь принято после того, как к ним приехал глава Госстроя республики Марат Ахмадуллин, ответил на все вопросы дольщиков, а также рассказал о текущей ситуации.

«Марат Ахмадуллин обещал взять на личный контроль ситуацию с «Миловским парком», — написал в группе обманутых дольщиков «ВКонтакте» Никита Синцов. — Обманутые дольщики согласились взять паузу и понаблюдать за развитием событий в ближайшем будущем».

По словам Синцова, конкурсный управляющий Алсу Мардамшина «пообещала довести дольщиков до завершения: до выплаты компенсаций и передачи новому застройщику».

«Да, действительно, на сегодняшний день достигнута договоренность с дольщиками «Миловского парка» о приостановке акции в формате палаточного лагеря, — прокомментировал агентству «Башинформ» председатель Госкомитета РБ по строительству и архитектуре Марат Ахмадуллин. — Необходимые документы по ЖК «Миловский парк» направлены в федеральный фонд и проходят корпоративные мероприятия перед вынесением на рассмотрение Правлением, затем Наблюдательным советом. Отмечу, что по сбору документов была проделана большая кропотливая работа. Хочу поблагодарить конкурсного управляющего, региональный фонд по защите прав дольщиков и, конечно, самих дольщиков. После принятия решения Наблюдательным советом по ЖК «Миловский парк» будет подписано соглашение о софинансировании мероприятий по восстановлению прав граждан — участников строительства. На эти цели финансовые средства республикой уже предусмотрены».