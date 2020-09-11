Фото: ИА «Башинформ» Башкирия не предоставила информацию для рейтинга сохранения дикой природы ОНФ Фото: ИА «Башинформ»

ОНФ представил первый рейтинг сохранения дикой природы в регионах и достижения ими целей нацпроекта «Экология».

Башкортостан вошел в число 11 регионов, которые закрыты для общественности, от них ОНФ не получил никакой информации и обратной связи. Помимо Башкирии – это Астраханская, Владимирская, Рязанская, Свердловская и Тверская области, а также Камчатка, Карачаево-Черкесия, Ингушетия, Чечня и Якутия.

«Большинство регионов планируют завершить работы по внесению охраняемых природных территорий в ЕГРН до 2022 г. Однако многие не поставили на кадастровый учет свои природные сокровища, и, значит, их охрана под большим вопросом, границы можно двигать в любую сторону. Этим рейтингом мы хотим подтолкнуть региональные власти более активно заниматься сохранением дикой природы и следовать целям нацпроекта «Экология», – добавил Коган.

«В 74 регионах площадь региональных и муниципальных особо охраняемых природных территорий (ООПТ) от их общей площади составляет 4,1%. Наибольшие значения – у Севастополя, где 29,2% территории занято ООПТ, Республики Алтай – 13,2%, Кабардино-Балкарии – 12,2%, Белгородской области – 11,1% и Дагестана – 9,9%. С другой стороны рейтинга – регионы, где площадь ООПТ составляет менее 1% территории. Это Мордовия (0,2%), Курская область (0,2%), Пензенская область (0,2%), Приморский край (0,3%) и Саратовская область (0,7%)», – заявил эксперт тематической площадки ОНФ «Экология» Александр Коган.

Лидерами рейтинга стали Севастополь, Республика Алтай и Белгородская область. Региональные природные территории там имеют большую площадь и поставлены на кадастровый учет. Самые низкие показатели оказались у Мордовии, где площадь природных территорий минимальна, и Кабардино-Балкарии, где границы природных территорий не поставлены на учет.

ОНФ предложил учитывать в нацпроекте «Экология» не только федеральные заповедники и национальные парки, но и создание региональных и муниципальных природных территорий, а также их перевод в состав федеральных для повышения уровня охраны.

«Нужно учитывать в нацпроекте все особо охраняемые природные территории. Нет смысла, если мы на 5 миллионов гектаров увеличим федеральные заповедники и нацпарки, а площадь региональных и муниципальных – уменьшится. Они также должны увеличиваться. По крайней мере, совокупная площадь муниципальных, региональных и федеральных природных территорий должна вырасти», – отметил Коган.

При этом в ОНФ обращают внимание, что только в 51 регионе созданы дирекции по управлению ООПТ. Из них 37 дирекций имеют полномочия на все природные территории региона. Полномочия остальных дирекций ограничиваются лишь частью таких территорий. Это говорит о том, что ряд регионов вообще не уделяет внимание уходу за природными территориями, контролю за соблюдением режима особой охраны и развития, отмечают эксперты ОНФ.

Сохранение биологического разнообразия является одной из целей нацпроекта «Экология». За шесть лет в России появятся 24 новые особо охраняемые природные территории общей площадью 5 млн га, а 11 специальных программ позволят увеличить популяции редких видов животных: амурский тигр, переднеазиатский и дальневосточный леопарды, снежный барс, зубр, сайгак, лошадь Пржевальского, аргали, дзерен и белый медведь.