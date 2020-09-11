В Башкирии сохраняется угроза возникновения лесных пожаров, предупреждает Главное управление МЧС России по республике.

По информации спасателей, за последние сутки на территории Башкирии природные пожары не зарегистрированы. Ликвидированы два лесных пожара общей площадью 25 гектаров в Зианчуринском и Зилаирском районах, возникшие там 9 сентября.

На данный момент действующих лесных пожаров в регионе нет, подчеркнули в МЧС.

11 сентября высокий — пятый класс пожароопасности — по-прежнему прогнозируется в Хайбуллинском районе. Четвертый класс пожароопасности в лесах ожидается в 19 муниципалитетах республики. Среди них — Абзелиловский, Архангельский, Аскинский, Баймакский, Белокатайский, Белорецкий, Бирский, Бурзянский, Дуванский, Зилаирский, Иглинский, Караидельский, Кугарчинский, Кушнаренковский, Стерлитамакский, Туймазинский, Учалинский, Янаульский районы и городской округ Уфа.

Всего с начала пожароопасного сезона-2020 года в Башкирии произошло 133 лесных пожара на общей площади 4202 гектара. Это почти на 2042 гектара больше, чем год назад.