В Башкирии к противопожарной защите лесов будут привлекать дружины из добровольцев

В Башкирии на средства гранта президента РФ будет реализован проект «Лесной дозор на страже леса!», направленный на комплексную работу по развитию добровольных дружин по профилактике и тушению лесных пожаров. Это необходимо в связи с дефицитом сил и средств, возникающем в период массовых пожаров в лесах, в том числе этим летом.

В рамках проекта планируется развить 54 добровольных дружин в каждом муниципальном районе республики путем организации курсов повышения квалификации по программам «Руководитель тушения лесных пожаров» и «Тушение лесных пожаров». Будет проведено профессиональное обучение по программе профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих «Лесной пожарный», организованы семинары на тему «Организационно технические мероприятия по предупреждению и тушению лесных пожаров». Участниками обучений станут люди, участвующие в профилактике и решении проблем окружающей среды, специалисты лесного хозяйства, члены добровольной пожарной охраны, члены школьных лесничеств и студенты.

Согласно данным МЧС России и Рослесхоза, всего с начала 1992 года по конец 2019 года в России зарегистрировано порядка 635 тыс. лесных пожаров, то есть затронувших земли лесного фонда. В среднем размер ущерба от лесных пожаров в год составляет порядка 20 млрд рублей, из них от 3 до 7 млрд – ущерб лесному хозяйству (потери древесины). Остальные потери – расходы на тушение и последующую расчистку горелых площадей, ущерб от гибели животных, загрязнения продуктами горения, затраты на восстановление леса и т. д.