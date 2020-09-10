Площадь и аллею Уфы планируется назвать в честь статуса «Город трудовой доблести»

На ближайшем заседании Горсовета Уфы будет рассматриваться вопрос о присвоении имени «Город трудовой доблести» площади перед ДК «Машиностроителей» в северной части города и аллее по улице Революционной в промежутке по улице Цюрупы до улицы Ленина. Такая информация была озвучена на встрече представителей городских властей с коллективом УГАТУ.

Звание «Город трудовой доблести» столица Башкирии получила 2 июля 2020 года, когда президент РФ Владимир Путин одобрил присвоение 20 российским городам, в том числе и Уфе.

Город трудовой доблести – почётное звание РФ, установленное федеральным законом от 1 марта 2020 года в целях увековечения подвига тружеников тыла во время Великой Отечественной войны». Звание присваивается городам России, жители которых «внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.