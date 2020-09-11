Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии ФАС не поддержал решение Гостранса о сокращении 49 автобусных маршрутов Фото: ИА «Башинформ»

Федеральная антимонопольная служба Башкирии поставила под сомнение решение регионального Гостранса о сокращении в Уфе автобусных маршрутов в рамках реформировании транспортной сети.

Ранее на «Транспортном часе» зампредседателя Гостранса РБ Рафит Ягафаров заявлял, что 49 из 122 маршрутов в столице предлагается исключить ввиду их дублирования, сообщал «Башинформ». Взамен планируется ввести восемь новых маршрутов, охватывающих периферийные районы столицы. Обслуживать новые маршруты будут автобусы большой и средней вместимости, что повысит комфорт пассажиров, заключили эксперты.

В связи с этим, Башкортостанский УФАС выдал предостережение Гострансу, заявив, что данное решение ограничивает конкуренцию и препятствует продолжению деятельности ряда перевозчиков.

Как говорится в сообщении антимонопольного органа, «исключение имеющихся маршрутов не предполагает создания системы перевозок, заменяющих их ни по качественным характеристикам, ни по охвату направлений пассажиропотоков». Есть много примеров, когда планируемые к отмене остро востребованные коммерческие маршруты не предполагается заменить никакими другими маршрутами, а те, что предлагаются, в итоге не подходят потребителям.

﻿«Планируемое исключение из маршрутной сети 49 из 122 имеющихся маршрутов, или порядка 40%, и введение восьми новых, является действием, ограничивающим конкуренцию, и препятствует продолжению деятельности ряда перевозчиков. Это является необоснованным препятствованием осуществлению деятельности хозяйствующими субъектами, запрещенным в соответствии с частью 1 статьи 15 Закона о защите конкуренции», — поясняет ведомство.