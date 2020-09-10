Фото: ИА «Башинформ» Уфимские детсады получили рекордное количество федеральных грантов Фото: ИА «Башинформ»

В 2020 году 21 детский сад Уфы стал победителем конкурсного отбора на получение грантов из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Образование». Это количество стало рекордным, а всего с 2017 года уфимские дошкольные учреждения получили 31 миллион рублей субсидий из федерального и республиканского бюджетов.

Победителями конкурсного отбора на предоставление федеральных грантов в 2021 году еще 24 детских сада Уфы. Финансирование идет на создание условий для повышения компетентности родителей в вопросах образования и воспитания, в том числе для развития детей в возрасте до 3 лет путем предоставления услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям.

В консультационных центрах разных районов Уфы бесплатную помощь оказывают педагоги-психологи, учителя-логопеды, дефектологи, воспитатели, социальные педагоги, учителя, детские врачи, специалисты психологического центра «Семья».