Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 76.07 ↑

EUR 89.56 ↑

10 сентября Четверг

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Уфимские детсады получили рекордное количество федеральных грантов

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Уфимские детсады получили рекордное количество федеральных грантов Фото: ИА «Башинформ»

В 2020 году 21 детский сад Уфы стал победителем конкурсного отбора на получение грантов из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Образование». Это количество стало рекордным, а всего с 2017 года уфимские дошкольные учреждения получили 31 миллион рублей субсидий из федерального и республиканского бюджетов.

Победителями конкурсного отбора на предоставление федеральных грантов в 2021 году еще 24 детских сада Уфы. Финансирование идет на создание условий для повышения компетентности родителей в вопросах образования и воспитания, в том числе для развития детей в возрасте до 3 лет путем предоставления услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям.

В консультационных центрах разных районов Уфы бесплатную помощь оказывают педагоги-психологи, учителя-логопеды, дефектологи, воспитатели, социальные педагоги, учителя, детские врачи, специалисты психологического центра «Семья».

ИА «Башинформ»
Теги: детсады, Уфа
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
Белые моря у Стерлитамака планируется слить в скважины глубиной 2 км
«Башкирская содовая компания» запланировала экологические проекты на двух стерлитамакских предприятиях общим объемом 2,2 млрд рублей, сообщил на заседани
В Ермолаево откроют мемориал «Черный тюльпан» в честь памяти воинов-интернационалистов
В селе Ермолаево Куюргазинского района появится свой сквер, посвященный памяти воинов-интернационалистов, и мемориал «Черный тюльпан». Благоустройство об
В Башкирии фестиваль-марафон Надежды Бабкиной посетило более 40 тысяч человек
В городах Башкирии XIV Всероссийский фестиваль-марафон «Песни России» под руководством народной артистки России Надежды Бабкиной уже посетило более 40 ты
В Башкирии трактор без водителя насмерть задавил мужчину
Несчастный случай произошел 8 сентября в селе Иглино. Во время рабочего дня погиб 57-летний тракторист. Как удалось выяснить специалистам республиканской
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть