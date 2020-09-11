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Окончательное решение о судьбе Белорецкого пешеходного моста будет принято этой осенью

ОБЩЕСТВО

Окончательное решение по судьбе Белорецкого пешеходного моста будет принято этой осенью, сообщили в Институте развития городов Башкортостана.

Напомним, старинная достопримечательность города Белорецка — самый длинный пешеходный деревянный мост в России с 80-летней историей обрушился в июле 2019 года. Раньше он служил переправой для рабочих Белметкомбината, а в 70-е годы 20 века мост прославился на всю страну после съемок здесь советского сериала «Вечный зов». С годами мост пришел в аварийное состояние, но продолжал по праву считаться визитной карточкой города и любимым местом горожан.

Ввиду отсутствия функционала и в целях безопасности руководство города приняло решение о его демонтаже﻿, но многие белоречане были против﻿, писал «Башинформ». Неравнодушные горожане создали инициативную группу, чтобы поднять вопрос о недопустимости демонтажа моста, поскольку он представляет для жителей города историческую и культурную ценность. Между защитниками моста и администрацией назрел градостроительный конфликт. Для прояснения ситуации были проведены встречи активистов, ратующих за сохранение объекта, специалистов аварийных служб и представителей Института развития городов РБ. По итогам встречи стало понятно, что имеющийся мост спасти уже невозможно. Было решено при демонтаже законсервировать сохранившиеся элементы конструкции с целью возможного использования в дальнейшем при воссоздании исторического облика переправы.

Предлагалось два сценария развития событий — как полное, так и частичное восстановление моста.

По предварительным расчетам, для этого было необходимо порядка 80 млн рублей. Рассматривались несколько источников финансирования: бюджет федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», РАИП, Фонд Моногородов, внебюджетные источники.

Строительство нового моста по программе «Формирование комфортной городской среды» влекло за собой длительный процесс согласования и этот вариант отпал. Но было решено определить для благоустройства по этой программе территорию городского пляжа, прилегающей к мосту. Благоустройство уже ведется, работы должны завершиться до конца 2021 года.

В то же время была определена дорожная карта по восстановлению моста. Параллельно, администрацией Белорецкого района совместно с Институтом развития городов были привлечены внебюджетные средства на проведение инженерных изысканий по двум коридорам — на прежнем месте и альтернативный вариант.

В настоящее время ведутся изыскательские работы, они закончатся осенью этого года. После Институтом будет разработано два сценария восстановления моста и благоустройства прилегающих территорий. Они будут представлены на публичные обсуждения жителям Белорецка и Правительству РБ для принятия окончательного решения.

ИА «Башинформ»
Теги: достопримечательность, деревянный мост
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